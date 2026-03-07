L’iniziativa per fare il punto sulle attività in corso a tutela delle aree marino-costiere. Sarà presente il dg Sorical Marati, il dg del dipartimento Ambiente, Siviglia, il prefetto Colosimo e il procuratore Falvo
Tutti gli articoli di Ambiente
PHOTO
Martedì 10 marzo, presso l’impianto di Porto Salvo, si terrà un incontro per fare il punto sulla situazione della depurazione nel Vibonese e sulle attività in corso a tutela delle aree marino-costiere.
All’incontro prenderanno parte l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, il direttore generale di Sorical, Giovanni Marati, e il direttore generale del dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia.
Saranno inoltre presenti il prefetto di Vibo Valentia, Anna Colosimo, e il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
Nel corso dell’incontro – si legge in una nota della Regione – verranno illustrati lo stato dei lavori, le attività programmate e le risorse previste per il rafforzamento del sistema depurativo del territorio.
Si ricorda inoltre- prosegue la nota – che con decreto del Commissario liquidatore del Corap, le funzioni e il personale in materia di depurazione sono stati trasferiti a Sorical, che da lunedì entrerà formalmente nella piena gestione degli impianti. Al termine dell’incontro, alle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa presso l’ex Tonnara di Bivona (via Roma 27).