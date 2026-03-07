Martedì 10 marzo, presso l’impianto di Porto Salvo, si terrà un incontro per fare il punto sulla situazione della depurazione nel Vibonese e sulle attività in corso a tutela delle aree marino-costiere.



All’incontro prenderanno parte l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, il direttore generale di Sorical, Giovanni Marati, e il direttore generale del dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia.



Saranno inoltre presenti il prefetto di Vibo Valentia, Anna Colosimo, e il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.



Nel corso dell’incontro – si legge in una nota della Regione – verranno illustrati lo stato dei lavori, le attività programmate e le risorse previste per il rafforzamento del sistema depurativo del territorio.



Si ricorda inoltre- prosegue la nota – che con decreto del Commissario liquidatore del Corap, le funzioni e il personale in materia di depurazione sono stati trasferiti a Sorical, che da lunedì entrerà formalmente nella piena gestione degli impianti. Al termine dell’incontro, alle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa presso l’ex Tonnara di Bivona (via Roma 27).