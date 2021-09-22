Ad annunciare la realizzazione dell'opera che costerà 880mila euro, il sindaco del centro montano del vibonese Francesco Fazio

Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio annuncia l’avvio di completamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione, «abbandonato e mai funzionante da oltre 30 anni», scrive. I lavori prevedono inoltre la realizzazione delle opere fognarie di collettamento dell’intero centro abitato.



Il costo dell’ opera, i cui lavori dovrebbero terminare a maggio del 2022, è di 880mila euro e comprende la realizzazione dell’ impianto di depurazione sito in località Fondaco e il collettamento della rete fognaria.