Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio annuncia l’avvio di completamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione, «abbandonato e mai funzionante da oltre 30 anni», scrive. I lavori prevedono inoltre la realizzazione delle opere fognarie di collettamento dell’intero centro abitato.
Il costo dell’ opera, i cui lavori dovrebbero terminare a maggio del 2022, è di 880mila euro e comprende la realizzazione dell’ impianto di depurazione sito in località Fondaco e il collettamento della rete fognaria.