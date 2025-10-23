Gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia qualche giorno fa hanno partecipato a un’attività di pulizia ambientale nella località Colamaio di Pizzo. L’iniziativa, dedicata alla cura e alla valorizzazione del territorio, ha coinvolto circa centocinquanta alunni dei diversi indirizzi scolastici dell’istituto. L’evento è stato promosso dalla dirigente scolastica Maria Viscone e coordinato dalla professoressa Giusy Suppa, docente di scienze naturali, chimiche e biologiche presso il liceo Scientifico e referente del progetto. L’attività è stata realizzata in collaborazione con il Wwf di Vibo Valentia, rappresentato da Pino Paolillo, responsabile del settore Conservazione.

«Durante la mattinata – si legge nel comunicato stampa diramato dalla scuola –, gli studenti accompagnati dai docenti hanno raccolto rifiuti di varia natura, tra cui plastica, bottiglie, materiali non biodegradabili e scarti organici, ripulendo la pineta e il tratto di spiaggia antistante. Secondo quanto comunicato dall’istituto, sono stati riempiti oltre trenta sacchi di rifiuti». Oltre all’aspetto operativo, l’iniziativa ha avuto una finalità educativa, volta a promuovere tra i giovani la consapevolezza ambientale e il senso di responsabilità civica. «L’obiettivo – ha spiegato la professoressa Suppa – è quello di far comprendere agli studenti l’importanza dell’educazione ambientale come strumento di responsabilizzazione verso il nostro patrimonio naturale e di sviluppo sostenibile».

L’attività si inserisce all’interno dei percorsi di educazione civica e richiama i principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, trasformando la teoria appresa in aula in un’esperienza di partecipazione concreta. La dirigente scolastica Maria Viscone ha espresso soddisfazione per l’esito della giornata, sottolineando come l’iniziativa abbia rappresentato un momento formativo e di crescita per la comunità scolastica: «I nostri studenti hanno dimostrato sensibilità e disponibilità nel mettersi al servizio del bene comune». La giornata si è conclusa in un clima di collaborazione e condivisione, con l’intento di proseguire in futuro attività simili volte alla tutela del territorio e alla diffusione di comportamenti sostenibili.