Il consigliere di minoranza Artusa: «A rischio la salute dei cittadini, presto un incontro per discutere delle misure da adottare»

«Continua il problema delle discariche abusive nel territorio di Filandari. Non solo. Capita che i rifiuti vengano pure dati alle fiamme, pregiudicando così la sicurezza e la salute pubblica dell’intero territorio». Lo riferisce Francesco Artusa, consigliere comunale di minoranza. [Continua in basso]

L’ultimo episodio riguarda un incendio divampato presso la discarica lungo la strada provinciale numero 30 tra Filandari e Presinaci: «Per fortuna grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco si è evitato il propagare delle fiamme e dei fumi tossici».

Secondo l’esponente politico della Lega si tratta di «un grave problema che dovrà essere affrontato dalle istituzioni, urgentemente, perché la salute e l’ambiente vengono prima di tutto». Pertanto «come gruppo consiliare chiederemo una riunione per discutere le soluzioni da adottare». Tra le misure da valutare, la realizzazione di impianti di video-sorveglianza.