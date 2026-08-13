Centinaia di persone hanno preso parte a Gerocarne alla passeggiata ecologica “Alla scoperta della Biodiversità”, organizzata lo scorso 11 agosto sul Sentiero del Brigante dall’associazione Progerocarnese 2001 Aps. L’iniziativa, patrocinata dal Parco naturale regionale delle Serre e realizzata con la collaborazione di Calabria Verde e dell’assessorato regionale alla Forestazione, ha unito natura, storia e tradizioni locali.

Lungo il percorso, giovani e adulti hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino alcuni dei luoghi naturalistici e storici del territorio. Ad accompagnare il gruppo sono state le guide del Parco Giorgio Pascolo e Lorenzo Labate, che hanno illustrato ai partecipanti le principali caratteristiche della biodiversità presente nell’area.

La tappa alla Pietra delle Armi

Uno dei momenti centrali della giornata è stato l’arrivo alla Pietra delle Armi, luogo legato alle vicende del brigantaggio e alla figura di Giuseppe Musolino. Qui il presidente della Progerocarnese 2001 Aps, Vincenzo Sabatino, insieme al professor Domenico D’Elia, ha ripercorso alcuni episodi della storia del celebre brigante, soffermandosi in particolare sull’omicidio di Stefano Zoccoli e sulle vicende giudiziarie che portarono Musolino alla reclusione.

La passeggiata è stata anche l’occasione per osservare e fotografare gli scorci del paesaggio attraversato. Nel corso dell’escursione, infatti, i partecipanti hanno potuto prendere parte a un contest fotografico dedicato alla natura. Le tre migliori immagini raccolte durante la giornata saranno premiate il 19 agosto alle 21.30 in piazza Papa Giovanni Paolo II a Gerocarne.

Il Vivaio Ariola e i prodotti del territorio

Il cammino è quindi proseguito fino al centro visite del Vivaio Ariola, importante area regionale dedicata alla coltivazione delle piante e alla fornitura di essenze destinate anche alle istituzioni pubbliche.

All’interno della struttura, la Progerocarnese 2001 Aps ha offerto ai partecipanti un pranzo conviviale con degustazioni di prodotti tipici del territorio. Successivamente, con l’accompagnamento degli operatori del vivaio, i visitatori hanno potuto esplorare le serre e conoscere più da vicino le numerose varietà di piante e fiori coltivate nella struttura.

Al termine della giornata, Vincenzo Sabatino ha ringraziato i partecipanti, i soci dell’associazione e quanti hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa, che ha registrato una folta partecipazione e coinvolto persone di ogni età.