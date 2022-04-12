L’iniziativa dell’istituto affinché «le ragazze e i ragazzi si prendano cura dell'ambiente e del bene comune»

Ieri è stata la “Giornata internazionale del mare” e, in occasione di tale ricorrenza, gli studenti dell’istituto tecnico nautico di Pizzo, si sono impegnati nella pulizia della spiaggia antistante la scuola (l’istituto è vicinissimo al mare). I rappresentanti della scuola sono entusiasti di tali attività, che ha coinvolto diverse classi della scuola: «Come istituzione siamo orgogliosi della sensibilità mostrata dalle ragazze e dai ragazzi dell’istituto che hanno lavorato con entusiasmo e grande senso del dovere per la buona riuscita di questa iniziativa». Come riferito poi dai referenti, l’attività rientra in una serie di «azioni di educazione civica e cittadinanza attiva che come scuola abbiamo il dovere di portare avanti: ci teniamo a formare prima di tutto il cittadino, responsabilizzare e sensibilizzare ragazze e ragazzi perché si prendano cura dell’ambiente e del bene comune, per il prossimo e per loro stessi».