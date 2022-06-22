Ecco le aree interessate dall'opera di pulizia ed i dettagli dell'iniziativa organizzata dall'associazione Azitur e dal Comune

Si è svolta con successo la prima giornata ecologica organizzata dall’associazione degli imprenditori turistici di Zambrone, denominata Nuova Azitur, in collaborazione con il Comune che ha partecipato con una squadra di operatori volontari del servizio civile. Le operazioni di pulizia, che hanno avuto inizio nelle prime ore della mattinata, hanno interessato alcune specifiche aree del territorio comunale: la zona marina, dove sono intervenuti per migliorare il decoro e l’arredo urbano, e lungo tutta la strada comunale che dalla stazione di Zambrone arriva sino al mare. [Continua in basso]

Quindi – interessata alla pulizia – anche l’area della frazione di San Giovanni. Le operazioni di decoro urbano si sono svolte in piena armonia e coordinazione con l’amministrazione comunale ed hanno registrato l’approvazione dei turisti, rimasti favorevolmente colpiti da questa moderna forma di coinvolgimento degli imprenditori turistici che, per la prima volta, escono dalle proprie strutture e contribuiscono a rendere l’ambiente esterno più ordinato, più pulito e più accogliente, con l’obiettivo di fare del territorio comunale di Zambrone il giardino fiorito della costa vibonese.