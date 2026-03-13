“Archeo-trekking a Mileto Antica. Storia pubblica e Paesologia per rigenerare il Paesaggio pubblico”. Questo il titolo dell’evento in programma domani, sabato 14 marzo, a Mileto, in occasione dell’annuale Giornata nazionale del paesaggio. Si tratta, nello specifico, di una passeggiata immersiva tesa a unire cultura, natura e attività sportiva e a raccontare la storia e l’illustre trascorso della città. Il percorso, di circa 2 chilometri e in lieve pendio, collegherà l’attuale abitato al locale Parco archeologico medievale, permettendo ai partecipanti, tra l’altro, di toccare con mano la valenza di quel che resta dell’urbe nell’XI secolo elevata da Ruggero d’Altavilla a capitale della propria contea normanna, nell’ambito del processo di conquista del sud Italia.

L’appuntamento è per le 10.30 nella villa comunale, ai piedi dell’ottocentesca statua del Gran Conte. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Parco naturale regionale delle Serre e Comune di Mileto e si inserisce nel programma di Public history e public landscape che il Parco archeologico medievale di Mileto antica ha avviato dal 2025 con l’obiettivo di promuovere, conservare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e archeologico della città di Mileto, insieme e per le comunità che lo abitano in un programma multidisciplinare che veda la storia normanna e la storia più generale del sito e del suo territorio come strumenti trasversali di educazione all’inclusione, all’intercultura e alla cittadinanza.

L’attività di Archeo trekking, tra l’altro, è parte integrante dei protocolli d’intesa sottoscritti da queste tre realtà con Accademia Milesia, Officine delle Idee e Tulipano Art Friendly nell’ambito del progetto “Cammino del Normanno”.

“Il Parco di Mileto Antica - afferma il direttore Paolo Mighetto - conferma il proprio impegno nel valorizzare uno dei paesaggi culturali più significativi della Calabria, coniugando ricerca scientifica, tutela e partecipazione pubblica in coerenza con la visione strategica 2025-2030. L’iniziativa per la Giornata nazionale del paesaggio rappresenta un momento esemplare di questa missione: un’attività che integra storia, natura e formazione diffusa, restituendo ai cittadini la possibilità di leggere il territorio come patrimonio condiviso e paesaggio condiviso in un’azione efficace e partecipata di Public history, di Public landscape e di Paesologia, l’affascinante ‘scienza difettosa’ ideata dal poeta Franco Arminio per guardare, ascoltare e narrare i paesi interni e per la prima volta applicata ad un parco archeologico”.

“Archeo trekking a Mileto Antica - sottolinea a sua volta il sindaco Salvatore Fortunato Giordano - si inserisce in maniera fattiva, con uno spaccato ambientalista molto interessante, nell'ambito della promozione del territorio. La scelta della passeggiata dalla nuova Mileto al sito normanno rappresenta, per le sue modalità, un'originale idea del direttore Mighetto, traducendosi, di fatto, nel primo atto applicativo dell'accordo di valorizzazione stretto tra Parco archeologico e Comune e, per quanto riguarda il Cammino del Normanno, tra noi due e il Parco delle Serre”.

Infine, le parole del commissario straordinario Francesco Costantino. "La collaborazione in atto tra queste realtà - rimarca la guida del Parco naturale regionale - rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio storico-archeologico e promozione di forme di fruizione sostenibile del territorio. Il Cammino del Normanno nasce proprio con l’obiettivo di mettere in rete paesaggi, borghi e luoghi della memoria, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere la storia attraversando e vivendo il paesaggio. Iniziative come l’Archeo Trekking a Mileto Antica contribuiscono a rafforzare questa visione, promuovendo un turismo lento e consapevole e valorizzando il patrimonio culturale e naturale delle Serre e dell’intero territorio calabrese”.

All’iniziativa di domani parteciperanno architetti, archeologi e storici di Soprintendenza e Accademia Milesia, coadiuvati da guide del Parco delle Serre e da operatori del Comune. Gli organizzatori consigliano di utilizzare scarpe comode e di munirsi di macchina fotografica o cellulare, al fine di condividere fotografie sugli hashtag ufficiali dell’evento: #trekkingmileto e #miletoparcheolab.