Agricoltori, famiglie e associazioni insieme per celebrare la gratitudine verso la terra e chi la lavora. Momento di fede e comunità nella Chiesa della Badia, tra spiritualità e impegno per il futuro del settore agricolo

Un momento di fede, comunità e riconoscenza verso la terra e chi la lavora quello che si è svolto presso la Chiesa della Badia di Mileto, in occasione della 75ª Giornata del Ringraziamento promossa da Coldiretti Vibo Valentia, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano Pastorale Lavoro, la Chiesa SS. Trinità di Mileto, il Circolo Laudato Sì, la Comunità Scout Mileto e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’evento che celebra la gratitudine per i frutti della terra e la conclusione dell’anno agricolo, ha registrato un’ampia partecipazione di agricoltori, famiglie, associazioni e cittadini, segno di un profondo legame con la tradizione e con i valori della ruralità.

La giornata si è aperta con il raduno delle macchine agricole, che hanno colorato di simbolismo e operosità le vie di Mileto, seguito dalla Santa Messa di Ringraziamento presieduta da don Pietro Carnovale, direttore dell’Ufficio Diocesano Pastorale Lavoro e Problemi Sociali. Al termine della celebrazione, si è svolta la benedizione dei lavoratori dei campi, dei mezzi agricoli e degli animali, in un clima di grande partecipazione e spiritualità.

Un pensiero di riconoscenza è stato rivolto anche al Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, che – pur impossibilitata a presenziare per impegni istituzionali – ha fatto pervenire il proprio saluto e messaggio di vicinanza alla comunità agricola.

Nel corso della manifestazione, il presidente di Coldiretti Vibo Valentia, Giuseppe Porcelli, e il direttore Pietro Bozzo hanno sottolineato «l’importanza della figura dell’agricoltore, custode della terra e del creato, che oggi, in un mondo segnato da guerre e incertezze, ha più che mai bisogno di tutela, dignità e sostegno concreto».

Non sono mancati i ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Mileto, alla Sede Vescovile rappresentata da Mons. Attilio Nostro, e a tutte le realtà associative presenti per la loro collaborazione e vicinanza.

«Questa giornata – ha ricordato Coldiretti – è un’occasione per rinnovare la gratitudine verso chi lavora la terra con sacrificio e dedizione, custodendo il territorio e i valori della comunità rurale. L’agricoltura è e resta un segno di speranza, rigenerazione e pace».