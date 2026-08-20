L’aria calda dal Sud farà aumentare le temperature mentre il maltempo colpisce il Nord. Nella regione attesi 34-35°C su coste e pianure, con picchi massimi nel Cosentino. Per l’ondata di fine agosto niente temporali pomeridiani
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L’anticiclone africano inizia a salire prepotentemente verso la Calabria. Mentre il Nord Italia è alle prese con alluvioni e temporali molto intensi, aria molto calda da Sud risalirà verso nord apportando un generale aumento delle temperature.
Secondo gli ultimi aggiornamenti fino al weekend sono previste temperature fino ai 22°C alla quota di 1500m di altezza. Ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro potrà raggiungere valori fino ai 34-35°C ma con punte prossime ai 40°C nelle aree interne specie del Cosentino.
A differenza degli altri giorni però l’instabilità pomeridiana tenderà a scemare: questo vorrà dire dunque che le giornate si manterranno stabili ovunque e per tutto l’arco giornaliero, con qualche nube nelle aree montuose ma con basso rischio di precipitazioni.
Ad inizio settimana però, secondo le ultime proiezioni, sarà possibile un ulteriore aumento delle temperature ma questa tendenza dovrà subire ulteriori aggiornamenti in quanto attualmente non è possibile stimare una probabilità di successo.