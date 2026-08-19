Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Spilinga per far luce sul furto di diverse autovetture rubate la sera dell’8 agosto scorso nel corso della cinquantesima sagra della ‘nduja. Le auto sparite si trovavano parcheggiate in una strada pubblica nei pressi dell’acquedotto di Spilinga e al rientro dalla sagra i proprietari sono stati costretti a chiamare i carabinieri per sporgere denuncia, non avendo più ritrovato le proprie autovetture. Nelle scorse ore, quindi, una Jeep Renegade rubata è stata individuata e recuperata dai militari dell’Arma in una campagna nella zona di Monteporo. L’auto era stata in parte smontata e privata degli sportelli, degli specchietti e delle gomme. Altre due autovetture, invece, sono state ritrovate integre nella stessa zona e restituite ai legittimi proprietari. Proseguono intanto le indagini per risalire agli autori dei furti – che si presume siano della zona – e per recuperare le altre vetture rubate a Spilinga di proprietà di cittadini provenienti da Polistena, Vibo Valentia, Tropea e Rombiolo.