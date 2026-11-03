Il ciclone Agneta si è ormai allontanato dalla nostra Regione. Il suo passaggio ha apportato diversi disagi: in particolare nelle aree Joniche del Catanzarese violenti temporali hanno interessato la città di Catanzaro con allagamenti sparsi e strade che sono diventati fiumi. Maltempo intenso ha interessato anche il Crotonese dove il vento forte ha divelto diversi tetti nella città di Crotone. Il ciclone ha inoltre richiamato aria fredda da Nord-Est capace di far scendere le temperature e ad apportare le prime nevicate di stagione sui monti della Sila, con imbiancate a partire dai 1600-1700 m di quota.

Come detto però il ciclone si sta ormai allontanando dalla Calabria: nella giornata di oggi infatti si avranno le ultime insidie precipitative in mattinata sul Crotonese in rapido dissolvimento nella tarda mattinata, mentre sul resto della Regione il tempo si manterrà stabile con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più si avrà solo lungo le aree Tirreniche del Cosentino, Catanzarese, Vibonese e Reggino.