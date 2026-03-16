Il ciclone Jolina è giunto sulla Calabria con tutta la sua potenza. Dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte violenti temporali hanno interessato l'intera regione. Diramata per oggi l’allerta arancione. Si segnalano diversi disagi nel Cosentino a causa delle forti raffiche di vento che hanno accompagnato le precipitazioni e provocato problemi alla circolazione.

Violenti temporali stanno interessando il Catanzarese e il Crotonese, oltre alle rispettive aree interne, con precipitazioni intense accompagnate da forte attività elettrica e grandinate.

Meteo Calabria, le previsioni

Nelle prossime ore è atteso il clou del maltempo. In particolare, a partire dal pomeriggio, possibili nubifragi interesseranno l'intera fascia jonica della Calabria, tra cui il Reggino, il Catanzarese e il Crotonese, oltre alle rispettive aree interne, con precipitazioni di forte intensità accompagnate ancora da intensa attività elettrica e locali grandinate. Anche sul resto della regione sono attese precipitazioni intense, in particolare sul Lametino e nel Cosentino.

Il maltempo sarà accompagnato inoltre da forti raffiche di vento dai quadranti orientali, con punte che potranno raggiungere i 90-100 km/h. Di conseguenza, anche i mari saranno in generale aumento del moto ondoso, con possibili mareggiate lungo le coste joniche e nei litorali del Reggino, Catanzarese e Crotonese.