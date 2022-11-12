Precipitazioni attese fin dalla tarda serata di oggi, con maggiore intensità soprattutto sui settori ionici

Allerta gialla domani su sei regioni del Centro-Sud, Calabria compresa. Sarà infatti una domenica all’insegna della pioggia e del freddo. Nello specifico, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per domani su alcune zone di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, sull’intero territorio della Puglia e sul versante sud orientale della Sicilia. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese – fa sapere il Dipartimento -, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito della Protezione Civile. L’avviso prevede dalla tarda sera di oggi, sabato 12 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.