Dopo le piogge intense, correnti fredde dai Balcani investiranno la regione. Massime non oltre i 23-24 gradi, minime tra 10 e 12 sulle coste e nelle pianure, i valori più bassi su Sila, Pollino e Aspromonte

Una nuova fase di maltempo ha colpito la Calabria. Nella giornata di ieri, come da previsione, piogge e temporali hanno raggiunto tutta la Calabria con accumuli localmente abbondanti e precipitazioni di forte intensità.

Ecco però che lo scivolamento verso Sud della perturbazione richiamerà aria più fredda dai Balcani: già nella giornata di oggi infatti aria più fredda raggiungerà la nostra Regione apportando un generale calo delle temperature su tutta la Calabria.

Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori al di sotto delle medie stagionali su tutto il territorio con il termometro che durante le ore diurne non supererà i 23-24°C. Il freddo si avvertirà però soprattutto nelle ore notturne e prime ore del mattino con temperature che su coste e pianure dovrebbe scendere intorno ai 10-12°C mentre valori al di sotto degli 0°C sono attesi nelle aree montuose specie di Sila, Pollino e Aspromonte.