La primavera non è iniziata come la maggior parte sperava. In questi primi giorni della stagione infatti aria fredda sta interessando la nostra Regione accompagnata da locali piogge e temperature fredde per il periodo.

L'inizio della settimana non sarà però molto differente: un'aria molto fredda in quota infatti stazionerà sul Mediterraneo apportando ancora locale instabilità e temperature fredde.

Nel dettaglio durante la giornata di domani avremo una prima parte molto variabile con piogge sparse che interesseranno la bassa Calabria, Catanzarese sia Tirrenico che jonico e il basso Tirreno Cosentino. Nelle ore pomeridiane la nuvolosità sarà in aumento ovunque con possibili piogge e temporali in formazione nelle aree interne e montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e nevicate al di sopra dei 1400 m di quota; le precipitazioni però sconfineranno anche sulle aree Joniche e in particolare su Reggino e Catanzarese dove localmente si avranno fenomeni moderati/forti. Migliora ovunque in serata ma con nubi sparse.

Fine Marzo con freddo intenso?

Attenzione però nei prossimi giorni: la parte finale di marzo vedrà l'arrivo di un’irruzione molto fredda nel Mediterraneo a causa di una saccatura artica. Specie da giovedì è previsto un generale e ulteriore calo delle temperature su tutta la Regione con valori che si manterranno ben al di sotto delle medie stagionali di circa 6-8°C.

Tale tendenza però dovrà essere ancora confermata e dunque vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.