Temperature da pieno inverno nelle ultime ore con valori sottozero nelle aree interne. Sabato instabile con precipitazioni e vento, domenica più soleggiata ma con nuovi annuvolamenti e clima ancora freddo per il periodo

Questo inizio di primavera in Calabria continua a mostrarsi instabile, con sbalzi repentini che riportano scenari pienamente invernali anche a fine marzo. Le ultime ore ne sono l’esempio più evidente: la notte appena trascorsa è stata tra le più fredde dell’anno, con temperature crollate a valori eccezionali soprattutto nelle aree interne.

Ma minime ampiamente sottozero hanno interessato diverse località montane e collinari. Freddo anomalo anche su pianure e coste, con valori scesi fino a 2-4°C, segno di un raffreddamento diffuso su gran parte della regione, favorito da una marcata inversione termica.

Le previsioni per sabato: neve sopra i 1100 metri

Nel fine settimana il quadro meteorologico resterà dinamico. La giornata di sabato sarà all’insegna della variabilità, con rovesci sparsi soprattutto tra Vibonese e Reggino tirrenico, ma con fenomeni in possibile estensione anche al Cosentino, al Crotonese e al Catanzarese nel corso della giornata. Sui rilievi tornerà anche la neve, oltre i 1100-1200 metri. Le temperature massime resteranno inferiori alle medie del periodo, mentre i venti settentrionali soffieranno con intensità moderata o forte, contribuendo a mantenere i mari generalmente mossi o molto mossi.

Domenica serena con piogge sullo Jonio

Domenica si aprirà con condizioni più stabili e ampi spazi di sereno, pur in un contesto ancora freddo. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, con locali piogge attese soprattutto nelle aree interne e lungo il versante ionico. Le temperature subiranno un lieve rialzo, ma si manterranno ancora al di sotto delle medie stagionali, confermando una fase primaverile ancora incerta e lontana da una piena stabilizzazione.