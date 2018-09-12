<p>Sulla carta e nelle previsioni <strong>dovrebbe essere un’isola ecologica.</strong> Uno spiazzo in cui<strong> stoccare solo ingombranti</strong> (vecchi frigoriferi ed elettrodomestici) e cartone ma che <strong>da qualche mese</strong> si è <strong>trasformata</strong> in una vera e propria <strong>discarica abusiva di materiale di ogni genere</strong> e, soprattutto, di <strong>spazzatura indifferenziata (umido)</strong> con<strong> gravi rischi</strong> per la salute pubblica e l’ambiente. Siamo in località <strong>“Feudo del Pioppo</strong>”, a <strong>Monteporo,</strong> frazione <strong>Caroniti</strong> del comune di <strong>Joppolo,</strong> a ridosso della <strong>Strada provinciale numero 27</strong> ed <strong>a</strong> circa <strong>700 metri dall’abitazione</strong> e dal <strong>ristorante del sindaco</strong> di Joppolo,<strong> Carmelo Mazza</strong>. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28807"></div>\n\nL’appalto per l’isola ecologica risale al gennaio del 2013 con fondi erogati dal Dipartimento politiche ambientali della Regione Calabria (60mila euro, più fondi comunali per 11mila euro). I <strong>lavori</strong> sono <strong>iniziati nel 2013</strong> e l’impianto è stato consegnato al <strong>Comune di Joppolo</strong> nel 2015. <strong>L’entità del degrado</strong> attuale è tale da essere <strong>visibile persino dalle foto satellitari</strong> ricavabili facilmente attraverso il programma “Google Maps”. Dalle nostre informazioni, pare che la <strong>spazzatura</strong> della zona di Joppolo e dintorni venga ufficiosamente <strong>stoccata</strong> in tale area, ormai ricoperta di rifiuti, mentre <strong>nessuno sa se vi sia interrato altro</strong> nel sottosuolo. Di certo anche in tale zona vi è un’alta percentuale di persone affette da patologie tumorali. Il 19 maggio 2017 con propria determinazione numero 19, l’Area Tecnica del <strong>Comune di Joppolo</strong> ha approvato il verbale di gara informale per l’individuazione dell’operatore economico per i servizi di spazzamento, raccolta differenziata (porta a porta), rifiuti e pulizia dei cimiteri, per lo <strong>smaltimento di ingombranti</strong> e altri servizi accessori. Il <strong>servizio</strong> è stato <strong>aggiudicato</strong> (procedura negoziata in cui sono state invitate alcune ditte) con un <strong>ribasso del 33%</strong> alla s<strong>ocietà cooperativa</strong> denominata<strong> C.F.V. di Monteporo</strong> con sede a Spilinga in contrada Montalto. Da tale data si è poi giunti ad una <strong>serie di proroghe del servizio.</strong> Chi è dunque il <strong>responsabile del degrado</strong> nel quale è stata trasformata da tempo l’intera area? <strong>Chi doveva vigilare</strong> affinchè ciò non avvenisse? <strong>Nessuno dal Comune di Joppolo</strong> si è mai accorto della situazione? Chi doveva impedire che si arrivasse a tanto? Ditta, sindaco e uffici comunali non ne sono a conoscenza? Le foto che pubblichiamo in esclusiva parlano da sole e non necessitano di ulteriori commenti. Spetterà ora agli investigatori <strong>(Corpo Forestale dello Stato o carabinieri)</strong> verificare il tutto e accertare le singole responsabilità e <strong>l’entità del disastro ambientale. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28808"></div>\n\n</strong>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28809"></div>\n\n\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28810"></div>\n\n\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28811"></div>\n\n <div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/14BV0LmQm30" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" class="mce-item-media mce-item-iframe" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></p>