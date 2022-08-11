I bagnanti attraverso varie segnalazioni avevano espresso preoccupazione. L’ex assessore regionale: «Spariranno nel giro di poche ore»

Hanno destato allarme chiazze e lunghe scie nere riscontrate in mare e sulla spiaggia di Vibo Marina. Molteplici segnalazioni inoltrate alla Capitaneria di porto dai bagnanti preoccupati per l’onda nera che si avvicinava sempre di più alla costa. Foto e filmati pubblicati sui social e sui gruppi di Vibo Marina descrivono la portata dell’evento. [Continua in basso]

Sull’argomento è intervenuto Silvio Greco, biologo marino ed ex assessore regionale all’ambiente: «Si tratta di fuliggine, risultato degli incendi delle scorse ore. Ieri nel Vibonese i roghi sono stati tre. Le correnti hanno compattato questo materiale organico provocando il risultato visibile anche a notevole distanza. Tuttavia non c’è da preoccuparsi, scomparirà entro 24 ore».

Altre segnalazioni hanno poi riguardato Trainiti: «In Calabria abbiano una grande quantità di fiumare, nel periodo estivo spesso secche. Quando piove, tuttavia, a mare arriva di tutto. Non creano danno eventualmente detriti naturali ma quello che l’uomo sversa approfittando del maltempo. Lì bisogna intervenire. La pulizia dei greti dei torrenti e la funzionalità dei depuratori sono da tenere in considerazione ma – conclude Greco – bisogna arginare gli scarichi illegali».