<p>“Stiamo provvedendo nell’immediatezza a dare <strong>incarico alla ditta di smaltire, di portare a rifiuto differenziato</strong> questo che abbiamo trovato”. E’ quanto dichiara testualmente il<strong> sindaco di Joppolo, Carmelo Mazza</strong> che, <strong>dopo</strong> la <strong>nostra inchiesta (<span style="text-decoration: underline;">LEGGI QUI:</span> <a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/12435-discarica-joppolo-caroniti-monteporo-vibo-spilinga-rifiuti/">Inchiesta | Isola ecologica trasformata a Monteporo in discarica incontrollata</a>)</strong>, si è<strong> accorto anche lui</strong> dell’esistenza di ciò che da mesi è presente sul territorio del suo comune, <strong>peraltro a circa 700 metri dalla sua abitazione:</strong> una vera e propria discarica a cielo aperto dove le nostre <strong>telecamere</strong> hanno documentato la<strong> presenza di rifiuti di ogni genere.</strong> Sacchi e sacchi di spazzatura con umido, divani rotti, elettrodomestici, sedie, utensili vari e schifezze di ogni genere. Un<strong> odore nauseabondo</strong> che non riusciamo a trasmettervi attraverso le immagini ma vi assicuriamo che è davvero poco piacevole.<strong> “Ma chi doveva controllare sulla discarica”?</strong> <strong>La risposta del sindaco Carmelo Mazza la lasciamo</strong> alla <strong>valutazione degli investigatori</strong> che ci auguriamo vogliano rendersi conto di persona al più presto della <strong>gravissima situazione</strong> igienico-ambientale presente a Monteporo, località Feudo del Pioppo di Caroniti. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28819"></div>\n\n<em><strong>“Beh, nessuno doveva controllar</strong></em><strong>e</strong> – <strong>afferma il sindaco di Joppolo</strong> – <strong><em>perché questa di fatto non è una discarica</em></strong>, <em>questo <strong>è un centro di stoccaggio</strong>, chiamiamolo così perché è giusto chiamarlo così. Doveva essere realizzato su un’altra area. Poi la passata amministrazione ha pensato di realizzarlo su questa area. E’ chiaro che avrà fatto un appalto con un contributo regionale dove c’era la compartecipazione dell’amministrazione comunale</em>”.<strong> Ma in sostanza allora questi soldi dove sono finiti e per che cosa?</strong> <em><strong>“Sono finiti per quella costruzione che hanno fatto, che si vede”.</strong></em> Queste le risposte del sindaco il quale ha anche annunciato che nelle prossime ore <strong>un’azienda si occuperà di ripulire tutta la zona.</strong> Come dire: quello che può essere considerato come <strong>“corpo del reato”,</strong> sta per essere rimosso o comunque “modificato”. Sempre che l’area nel frattempo non venga <strong>sequestrata</strong> dale forze dell’ordine. E così, dopo i finanziamenti per oltre un milione di euro destinati al Comune di Nicotera per la bonifica di una pericolosa discarica a Preitoni finiti invece al Comune di Joppolo sino alla nostra inchiesta <strong>(<span style="text-decoration: underline;">LEGGI QUI:</span> <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/9982-discarica-vibonese-joppolo-nicotera-calabria-calafatoni/">L’ INCHIESTA | Le discariche e le bonifiche della discordia fra Joppolo e Nicotera: Calafatoni o Colantoni?</a></strong>, <strong><span style="text-decoration: underline;">e QUI:</span> <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/10313-discarica-colantoni-preitoni-nicotera-joppolo-vibo-finanziamento/">Discarica di Colantoni a Preitoni: i fondi spettano al Comune di Nicotera</a>) </strong>e<strong> </strong>dopo gli scarichi fognari a Coccorinello con impianti di depurazione mai entrati in funzione e trovati sempre dopo un’altra nostra inchiesta <span style="text-decoration: underline;"><strong>(LEGGI QUI</strong>:</span> <strong><a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/12026-bomba-ecologica-joppolo-sequestrato-impianto-sollevamento-mai-entrato-funzione/">“Bomba ecologica” a Coccorinello, individuato impianto di sollevamento mai entrato in funzione (FOTO)</a></strong>, anche <strong>nel caso dell’isola ecologica di Caroniti</strong> trasformata in discarica, <strong>al Comune di Joppolo</strong> (a sentire loro) sembra che <strong>nessuno sapesse nulla.</strong> Sindaco in testa anche in questo caso. Amen. <div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/14BV0LmQm30" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" class="mce-item-media mce-item-iframe" style="margin: 10px auto; display: block;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>