Salvatore Solano e Domenico Tomaselli lamentano la mancanza di fondi, ringraziano i Comuni della costa che hanno fornito i mezzi e criticano l'assenza di Calabria Verde

La Provincia di Vibo Valentia ha avviato nuovi interventi di ripristino della viabilità e pulizia in diversi tratti della strada provinciale Pizzo-Tropea-Nicotera. «Per far fronte alle esigue risorse finanziarie a disposizione dell’Ente, proficua si è rivelata l’interazione istituzionale con i sindaci dei Comuni della costa, alcuni dei quali hanno contribuito, anche con mezzi e risorse proprie, alla pulitura delle arterie provinciali», hanno sottolineato, al riguardo, il presidente della Provincia, Salvatore Solano e il presidente della Commissione Viabilità, Domenico Tomaselli. [Continua in basso]

Negli ultimi mesi diversi sono stati gli incontri e i confronti che Solano e i componenti della Commissione Viabilità hanno avuto anche con i funzionari e i tecnici del settore Viabilità dell’ente. «Riunioni a tratti anche molto “vigorose”, a causa soprattutto delle poche risorse economiche e umane a disposizione, – dichiara il presidente della Commissione consiliare, Tomaselli – ma sempre costruttive, improntate al reciproco rispetto e mosse dall’obiettivo comune di dare il meglio di sé stessi per elargire ai cittadini vibonesi e ai turisti un servizio decoroso, nonostante le note difficoltà di carattere amministrativo e finanziario che investono un po’ tutti gli enti locali».

Dagli amministratori della Provincia di Vibo Valentia arriva quindi un appello accorato «per non vanificare quanto sinora di buono è stato effettuato – dichiarano – per quanto riguarda i lavori di pulitura e manutenzione delle arterie stradali» è stato rivolto alla Regione Calabria.

«Nonostante la programmazione avviata già nel mese di aprile, attraverso il protocollo d’intesa sottoscritto con Calabria Verde, ancora nessuna collaborazione – ha asserito il presidente Solano – è venuta dall’azienda in house della Regione Calabria. Il nostro auspicio è che tale cooperazione si attui, quanto prima, con interventi concreti. È importante che Calabria Verde ci affianchi, al più presto, nella pulizia delle arterie provinciali, anche perché la programmazione predisposta – ha dichiarato Solano – prevede il loro supporto, tra l’altro richiesto in modo formale addirittura nel mese di aprile. Da qui – conclude il presidente Solano – il nostro appello alla Regione Calabria affinché non si tiri indietro e ci supporti in un servizio che è sì di pulitura delle arterie e, quindi, di messa in sicurezza stradale, ma è anche inerente all’accoglienza turistica».



Naturalmente nel concetto di “accoglienza turistica” – aggiungiamo noi – rientra non solo la pulizia delle strade ma anche il loro ripristino con asfalto adeguato e qui la competenza è della sola Provincia di Vibo e non della Regione. Quella stessa Provincia che da un lato si vanta ultimamente di aver risanato il bilancio, dall’altro lamenta la mancanza di fondi per la pulizia delle arterie stradali. Figuriamoci quindi un loro rifacimento. In fondo ci sono strade che non conoscono asfalto solo da…oltre dieci anni.