Tropea si conferma tra le località balneari più apprezzate d’Italia. La spiaggia della Rotonda, uno dei luoghi simbolo della Costa degli Dei, è stata inserita anche nel 2026 nella classifica delle trenta spiagge italiane più amate elaborata da Holidu sulla base delle recensioni pubblicate dagli utenti su Google Maps.

La graduatoria premia ancora una volta uno degli scorci più conosciuti del turismo calabrese: l’arenile ai piedi della rupe sulla quale sorge il centro storico, a pochi passi dal promontorio del santuario di Santa Maria dell’Isola.

La Rotonda era già presente nella classifica del 2025 e viene confermata insieme alla spiaggia dell’Arcomagno di San Nicola Arcella. Sono queste le due località che rappresentano la Calabria nella nuova edizione della graduatoria realizzata dal portale europeo specializzato nella prenotazione di case vacanza.

Tropea e l’Arcomagno rappresentano la Calabria

La presenza della Rotonda certifica il gradimento che Tropea continua a raccogliere tra turisti italiani e stranieri. La località vibonese mantiene il proprio posto nella Top 30 nazionale, in una classifica dominata soprattutto dalle spiagge della Sardegna.

Accanto a Tropea figura nuovamente l’Arcomagno di San Nicola Arcella, caratterizzato dalla grande formazione rocciosa che racchiude una piccola insenatura lungo la costa tirrenica cosentina.

Le due località calabresi confermano così la posizione già ottenuta nel 2025, continuando a raccogliere valutazioni positive da parte dei visitatori.

La Spiaggia dei Conigli resta al primo posto

A guidare la classifica italiana è, per il secondo anno consecutivo, la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. La località siciliana ha ottenuto un punteggio di 4,9 su 5 sulla base di oltre 3.100 recensioni pubblicate su Google Maps.

Al secondo posto si conferma Cala Mariolu, nel territorio di Baunei, in Sardegna. Completa il podio la spiaggia di Tuerredda, nel comune sardo di Teulada, che con oltre 17.500 recensioni risulta la località più recensita dell’intera graduatoria.

Restano immutate anche la quarta e la quinta posizione, occupate rispettivamente da Is Arutas, nel comune di Cabras, e Porto Giunco, a Villasimius.

Il dominio delle spiagge della Sardegna

La Sardegna continua a essere la regione maggiormente rappresentata. Delle trenta spiagge comprese nella classifica, venti si trovano sull’isola. Il dato è leggermente inferiore rispetto alle ventidue località sarde presenti nell’edizione dello scorso anno, ma conferma comunque il predominio regionale.

Tra le spiagge più apprezzate figurano anche Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas, Scivu, Cala Spinosa e San Giovanni di Sinis.

Cala Goloritzé guadagna una posizione e consolida la propria presenza tra le prime dieci, mentre Cala li Cossi registra la crescita più rilevante, avanzando di tre posti fino alla decima posizione.

Crescono Toscana e Liguria

Le regioni che fanno segnare il maggiore progresso sono Toscana e Liguria. La Toscana passa da una a tre spiagge presenti nella Top 30 grazie all’ingresso di Cala Mar Morto, sul Monte Argentario, e della spiaggia di Fetovaia, all’Isola d’Elba. Le due località si aggiungono alla spiaggia di Cavoli, già presente nella precedente edizione.

Anche la Liguria raddoppia la propria rappresentanza. Alla spiaggia genovese di Boccadasse si aggiunge infatti quella di Varigotti.

Rimane stabile la Campania, rappresentata dai Bagni Regina Giovanna di Sorrento.

La Puglia perde una spiaggia

L’unica regione che arretra è la Puglia, che passa da due a una sola località nella graduatoria. Resta Porto Selvaggio, nel territorio di Nardò, mentre esce dalla Top 30 la spiaggia di San Pietro in Bevagna, nel comune di Manduria.

La Sicilia conserva invece il primato assoluto pur essendo presente con una sola località. La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa continua infatti a occupare il primo posto tra le spiagge italiane più apprezzate secondo le valutazioni raccolte su Google Maps.