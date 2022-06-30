L’iniziativa, che ha ottenuto patrocinio del Ministero della Transizione ecologica, punta a educare alla tutela della fauna marina

Sensibilizzare bambini e bambine, ma anche e soprattutto le loro famiglie, a rispettare gli animali del mare e dei litorali. Questo è lo scopo di “Il mare è la loro casa”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Lav (Lega anti vivisezione), con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che prende il via questa estate in una serie di Comuni italiani aderenti, tra cui a Tropea. Domenica 3 luglio alle ore 9:30 nel lido Calipso (Marina del Convento) saranno presenti i volontari Lav con il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che ha aderito all’iniziativa. È prevista la partecipazione della Capitaneria di Porto di Vibo Marina [Continua in basso]

Tutti i materiali recano un QR code attraverso il quale si può accedere alla pagina web dedicata all’iniziativa dove si troveranno non solo utili consigli, ma anche un podcast e un pdf da scaricare con una storia da leggere o ascoltare sotto l’ombrellone, diretta proprio a bambini e bambine. «L’abitudine di catturare piccoli animali sulla spiaggia è purtroppo diffusa – spiegano dalla Lav – e sia i bambini che le loro famiglie sottovalutano il maltrattamento che quegli stessi animali subiscono. Cambiamenti di temperatura, manipolazione, urti, carenza di ossigeno provocano gravi sofferenze negli animali marini. Considerazioni simili si possono fare per gli animali di terra che popolano la spiaggia e la zona immediatamente prossima, senza contare il potenziale danno ambientale che si può produrre».



“Il mare è la loro casa” ha ricevuto l’adesione dei comuni di Aglientu, Andora, Bari, Capaci, Castiglione della Pescaia, Catania, Cogoleto, Fermo, Monopoli, Parghelia , Pisa, Ricadi, Tropea, Venezia, Vibo Valentia, Zoagli. Ha aderito inoltre Toscana Mini Crociere, che espleta un servizio di trasporto marittimo lungo la costa e le isole dell’arcipelago come Giglio e Gorgona.