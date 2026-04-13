Copertura nuvolosa estesa senza piogge in questa fase. L’elevata umidità, con valori fino al 90-95%, favorisce foschie e banchi di nebbia soprattutto lungo il versante jonico e nelle aree interne

Come previsto il ciclone afro mediterraneo sta apportando molta nuvolosità su tutta la Calabria, anche se in questo frangente non si sono verificate precipitazioni. Ad accompagnare ciò però è l'elevata concentrazione di pulviscolo desertico: i forti venti in quota di scirocco infatti stanno trasportando tanto pulviscolo sahariano che sta rendendo i cieli lattiginosi e giallognoli.

L'elevata umidità sta causando anche nubi basse e nebbie specie sulle aree joniche e interne. Qui dove il tasso di umidità si aggira intorno al 90-95%.