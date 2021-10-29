Nuovo bollettino di allerta meteo della Protezione civile. L'allarme maggiore è per la fascia ionica centrale della Calabria

La Protezione civile della Regione Calabria ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per l’arrivo del ciclone mediterraneo che, nelle prossime ore, dovrebbe interessare anche questa regione.

Per il pomeriggio di oggi e fino a stasera, l’allerta è di colore rosso per la fascia ionica centrale della Calabria, tra le province di Crotone e Catanzaro; mentre è allerta arancione nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria e nel lametino e ionica cosentina. Per domani, invece, permane l’allerta rossa per la ionica centrale, mentre in arancione resta solo la ionica reggina e il resto della regione sarà in giallo. Il Comune di Catanzaro ha già deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani.

Intanto il ciclone mediterraneo, ribattezzato Medicane, è atteso in Sicilia orientale. Forti temporali si sono abbattuti e continuano a cadere soprattutto nel Siracusano e nel Ragusano, dove si registrano allagamenti e disagi. Pioggia anche a Catania che è stata però al momento meno colpita. In Calabria le piogge stanno interessando la costa ionica ma in modo modesto; nelle prossime ore, secondo le previsioni meteo, si estenderanno su tutto il Reggino, nel Catanzarese e nelle aree interne del Vibonese.