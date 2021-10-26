Disagi lungo la statale 182 nella zona di Sant’Angelo di Gerocarne e interventi a Fabrizia, Soriano, Spadola, Pizzoni e Serra San Bruno

Il maltempo che da due giorni sta infuriando su Calabria e Sicilia registra danni anche nel territorio vibonese: «Dalla serata di ieri- riferisce la Protezione civile di Mongiana – due nostre squadre con 10 volontari stanno effettuando continui monitoraggi del territorio nel comune di Mongiana e nei comuni limitrofi con particolare attenzione ai fiumi e alle aree soggette a rischio idrogeologico».

Mezzi bloccati sulla statale 182

Numerosi interventi nella giornata di oggi si sono resi necessari sulla Strada Statale 182 nella zona di Sant’Angelo di Gerocarne dove – spiegano – a causa di diversi piante cadute e smottamenti sono rimasti bloccati vari mezzi pesanti, sul posto per dare risoluzione alla criticità sono state inviate 2 Squadre della Protezione Civile di Mongiana oltre al personale Anas per la messa in sicurezza della sede stradale su richiesta della Sala operativa dei Vigili del Fuoco.

Alberi e massi sulla strada verso Monte Pecoraro

Vari interventi per rimuovere alberi caduti e massi si sono resi necessari anche sulla strada verso Monte Pecoraro e sulla strada che conduce a Fabrizia oltre ad alcuni interventi nei comuni di Soriano, Spadola, Pizzoni e Serra San Bruno.

Gli interventi – riferisce ancora la Protezione civile di Mongiana – sono coordinati dalla Sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia nella massima collaborazione, dando per quanto possibile un aiuto concreto alle Squadre dei Vvf impegnate sul territorio.

Il personale del Gruppo presidia anche il Centro operativo comunale insieme al sindaco di Mongiana attivato subito l’emissione da parte dell’Arpacal del messaggio di allertamento unificato come previsto dalla direttiva del Sistema di allertamento regionale. Il Coc è in costante contatto con il Dipartimento di Prociv regionale e la Prefettura di Vibo Valentia. «Ricordiamo di segnalare ogni criticità al Centro operativo comunale di Mongiana o telefonando al numero verde della Protezione civile regionale 800 22 22 11», concludono.