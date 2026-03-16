Interessati dall’allerta arancione anche alcuni Comuni montani vibonesi ricadenti nell’area 8. Attese nuove piogge e forti raffiche di vento. Scuole chiuse a Serra San Bruno e in altri centri dell’entroterra

Ancora allerta meteo in Calabria. La perturbazione che nelle ultime ore si sta abbattendo sul sud Italia, permarrà ancora per qualche giorno apportando piogge e vento.

La Protezione civile della Calabria ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: fino alla mezzanotte di oggi permarrà l’allerta arancione su tutta la regione; per la giornata di domani, 17 marzo sarà ancora allerta arancione in gran parte della Calabria, gialla nelle zone 1-2-3 corrispondenti a Cosentino e Catanzarese tirrenici e al Vibonese. I Comuni vibonesi nell'area 8, quindi interessati da allerta arancione sono: Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga.

Nel bollettino si legge che «si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica».

Scuole chiuse a Serra

A Serra San Bruno per la giornata del 17 marzo disposta la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale. Chiuso anche il cimitero comunale. Vietato il transito veicolare e pedonale del tratto di strada compreso tra la località "Calvario" e la Località Santa Maria.Disposta la sospensione delle lezioni a San Nicola da Crissa. Scuola materna chiusa a Simbario.