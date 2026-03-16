Interessati dall’allerta arancione anche alcuni Comuni montani vibonesi ricadenti nell’area 8. Attese nuove piogge e forti raffiche di vento. Scuole chiuse a Serra San Bruno e in altri centri dell’entroterra
Tutti gli articoli di Ambiente
PHOTO
Ancora allerta meteo in Calabria. La perturbazione che nelle ultime ore si sta abbattendo sul sud Italia, permarrà ancora per qualche giorno apportando piogge e vento.
La Protezione civile della Calabria ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: fino alla mezzanotte di oggi permarrà l’allerta arancione su tutta la regione; per la giornata di domani, 17 marzo sarà ancora allerta arancione in gran parte della Calabria, gialla nelle zone 1-2-3 corrispondenti a Cosentino e Catanzarese tirrenici e al Vibonese. I Comuni vibonesi nell'area 8, quindi interessati da allerta arancione sono: Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga.
Nel bollettino si legge che «si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica».
Scuole chiuse a Serra
A Serra San Bruno per la giornata del 17 marzo disposta la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale. Chiuso anche il cimitero comunale. Vietato il transito veicolare e pedonale del tratto di strada compreso tra la località "Calvario" e la Località Santa Maria.Disposta la sospensione delle lezioni a San Nicola da Crissa. Scuola materna chiusa a Simbario.