La perturbazione che nelle scorse ore ha colpito le isole maggiori, è giunta in Calabria dove per la giornata di oggi è in vigore l’allerta meteo gialla

La perturbazione annunciata da diversi giorni ha raggiunto la Sardegna e la Sicilia e si dirige molto velocemente verso la Calabria e anche il territorio vibonese.

Nelle prossime ore infatti le prime piogge vedranno interessare le aree costiere del territorio per poi raggiungere le aree interne e montuose con possibili piogge e temporali di moderata/forte intensità.

In concomitanza con l'arrivo dei fenomeni instabili è atteso anche un generale rinforzo dei venti dapprima dai quadranti sudoccidentali per poi spirare da ovest.

Ricordiamo inoltre che è in vigore un messaggio di allerta meteo di livello giallo su tutta la Calabria per fenomeni localmente di forte intensità.