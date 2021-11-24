A partire da domani sono previste piogge intense e temperature in discesa. E alle maggiori altitudini potrebbe far capolino la prima neve

Nuova ondata di maltempo in Calabria e anche nel Vibonese: per la giornata di domani è prevista su tutta la provincia allerta meteo arancione. Dopo il sole di oggi, infatti, arriveranno piogge forti e sono attesi anche nubifragi con rischio idrogeologico su buona parte della regione. Le piogge saranno particolarmente intense nelle aree interne e sui versanti ionici centrali e meridionali, dove potrebbero assumere anche carattere temporalesco.



Previsto anche un abbassamento delle temperature, a causa del quale potrebbe fare capolino anche la prima neve in Calabria. I fiocchi potrebbe imbiancare le cime più alte della Sila e del Pollino, e qualche precipitazione è prevista anche in Aspromonte.