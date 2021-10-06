La perturbazione che già sta interessando tutto il Centro-Sud continuerà anche nelle prossime ore. Le condizioni peggiori sono previste sul versante tirrenico

Per la giornata di domani è prevista allerta meteo arancione sul Vibonese e su gran parte della Calabria. L’ondata di maltempo che sta interessando il Centro-Sud, infatti, continuerà anche nelle prossime ore con piogge e temporali. Per tale motivo, la Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo: su tutto il versante tirrenico e anche su quello ionico reggino sarà arancione, gialla sul resto della regione. Già da questa sera sono attese precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Campania, Basilicata e settori occidentali della Calabria, specie sui versanti tirrenici. Previsti anche venti forti su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, in estensione nella mattinata di domani a Umbria e Lazio. Sempre per domani, infine, si attendono venti di burrasca su Sicilia e Calabria, e piogge diffuse su Marche, Umbria e Abruzzo.

Oltre che in Calabria, vi sarà allerta arancione anche nelle Marche.