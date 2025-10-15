Temporali intensi attesi oggi e domani su tutta la Calabria. Le amministrazioni locali stanno procedendo a valutare la sospensione delle lezioni. Vibo e Serra San Bruno i primi enti che hanno deciso lo stop

Il vortice ciclonico si sta avvicinando sempre più alla nostra Regione. Già da stamani infatti piogge localmente intense stanno interessando le aree Joniche del Catanzarese e Crotonese dove, specie nelle aree di Isola Capo Rizzuto, il pluviometro registra già oltre 40 mm con diversi disagi alla circolazione.

Temporali in arrivo

Nelle prossime ore il maltempo subirà un notevole rinforzo: tra il pomeriggio e la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, aria umida da Sud raggiungerà la Calabria dove sono previsti temporali di forte intensità lungo tutta la fascia jonica tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti saranno possibili inoltre picchi pluviometrici anche oltre i 70 mm con effetto Stau nelle aree interne che causerà pioggia localmente abbondante.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello arancione per le prossime ore e per l'intera giornata di domani. Il bollettino prevede "possibili fenomeni temporaleschi che potranno evolvere in nubifragi anche consistenti e conseguenze rilevanti".

Le scuole chiuse

I Comuni stanno valutando l’emanazione delle ordinanze di chiusura delle scuole. Tra i primi Comuni a decidere in questo senso, figura Serra San Bruno. Lezioni sospese anche a Catanzaro, Sersale, Girifalco. L’elenco in aggiornamento relativo al Vibonese.