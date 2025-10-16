Il sistema di bassa pressione ha raggiunto la Calabria. Piogge a tratti intense hanno interessato soprattutto il litorale ionico e continueranno anche oggi, mentre in provincia di Vibo la giornata sarà segnata da tempo variabile con isolati eventi temporaleschi
Come da previsioni, il vortice ciclonico che nelle ultime ore si è formato sul Mediterraneo centrale è giunto sulla Calabria, portando precipitazioni localmente intense e condizioni di instabilità diffuse.
Durante la notte, il centro del sistema depressionario è rimasto fortunatamente al largo del Mar Ionio, evitando così un impatto diretto e più violento sulla costa. Non sono mancati però locali rovesci a tratti intensi specie lungo le coste Joniche Crotonesi e del basso Catanzarese tra cui Isola Capo Rizzuto e Guardavalle.
I dati pluviometrici delle ultime ore
Le stazioni di rilevamento hanno registrato accumuli di pioggia significativi tra ieri e stamattina, in particolare lungo la fascia ionica:
Isola Capo Rizzuto: 43,6 mm
Crotone - Salica: 39,7 mm
Santa Caterina dello Jonio: 34,2 mm
Sant’Agata del Bianco: 30,5 mm
Cutro: 29,8 mm
Monasterace: 28,6 mm
Questi valori confermano la persistenza di precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, anche se non si sono registrate, al momento, criticità rilevanti sul territorio.
Situazione nel Vibonese
Nel Vibonese la giornata di oggi sarà caratterizzata da pioggia alternata a momenti di schiarita.
Nonostante un parziale miglioramento, nelle prossime ore non sono da escludere nuovi rovesci o temporali isolati, specie lungo la costa e nelle aree interne esposte ai venti umidi meridionali.