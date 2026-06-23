Si intensifica l’instabilità che da ieri ha iniziato a interessare la regione: le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree montuose di Sila, Pollino e Serre con possibili sconfinamenti a quote più basse

A partire dalla giornata di ieri deboli infiltrazioni instabili da est hanno iniziato ad interessare la Calabria apportando i primi temporali pomeridiani sui monti. Tali infiltrazioni però diverranno più intense dalla giornata di oggi con l’instabilità pomeridiana che si intensificherà e che raggiungerà anche alcune aree costiere.

In particolare oggi avremo una mattinata stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni ovunque. Nel pomeriggio avremo la formazione di nubi compatte a partire dalle aree montuose di Sila, Pollino e Serre con possibili temporali localmente intensi che interesseranno tali aree; le precipitazioni sconfineranno anche nelle aree della Presila, aree interne e quote più basse con possibile interessamento delle città di Catanzaro, Cosenza e Lamezia Terme. In serata si avrà un generale miglioramento con condizioni meteorologiche che ritorneranno stabili ovunque.