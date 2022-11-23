La Protezione civile regionale ha diramato il bollettino di criticità per la giornata di oggi

di Salvatore Lia



Piogge torrenziali, venti di tempesta e nevicate sui monti: questo è quello che, come da previsione, il vortice ciclonico mediterraneo sta apportando sulla Calabria. Dalla giornata di ieri precipitazioni intense hanno interessato tutto il settore tirrenico con sconfinamenti anche lungo le aree interne e sul settore jonico specie catanzarese e tra cosentino e crotonese. Protagonista anche il vento da inizio mattinata: forti raffiche di circa 100 km/h infatti hanno fatto registrare notevoli disagi sul cosentino e nel crotonese con diversi alberi sradicati, mentre sulla bassa Calabria le mareggiate sono state le vere protagoniste con onde alte fino ai 5-6 m di altezza. Come da previsione è arrivata anche la neve sulla Sila e sul Pollino, con imbiancate a partire dai 1500 m di quota. [Continua in basso]

Previsioni meteo 23 novembre

Nelle giornata di oggi il maltempo continuerà ad imperversare l’intera regione, con i settori tirrenici ancora una volta più esposti a piogge a tratti forti che dureranno almeno fino alla mattinata. Condizioni meteo via via in miglioramento dal pomeriggio di domani con possibili piogge che interesseranno le aree del cosentino e del catanzarese tirrenico ma in via di dissolvimento entro la serata; altrove invece avremo perlopiù cieli nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni ad eccezione del catanzarese e reggino jonico dove saranno possibili ancora locali piovaschi. Venti ancora forti con raffiche di ponente fino ai 50 km/h lungo le coste tirreniche, mentre avremo possibili raffiche fino ai 60-70 km/h lungo i settori jonici catanzaresi e reggini a causa dell’effetto di caduta che si andrà a creare.

Allerta gialla sul settore tirrenico

La Protezione civile regionale ha diramato il bollettino di criticità per la giornata di oggi 23 novembre: allerta gialla su tutta la fascia tirrenica calabrese. Criticità meteo marino – costiera: piogge sparse e temporali isolati su Cala 1, 2, 3 e 4. Piogge e rovesci o temporali isolati su Cala 5, 6, 7 e 8. Venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo.