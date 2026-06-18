Mentre il Nord Italia è alle prese con l’inizio di una nuova e intensa ondata di caldo, sul territorio Vibonese continua l’affluire delle correnti più fresche in quota. Tra martedì e la giornata di ieri infatti l’arrivo di tali correnti ha causato la formazione di qualche piovasco nelle aree montuose e interne con temperature che si sono mantenute comunque nelle medie del periodo.

L’anticiclone però inizierà già da oggi a rinforzarsi. Come detto la nuova ondata di caldo interesserà soprattutto le aree centro-settentrionali dell’Italia ma le temperature subiranno un generale rialzo anche sul territorio Vibonese. In particolare dal weekend sono previsti valori di circa 18-20°C alla quota standard di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste il termometro raggiungerà facilmente i 28-30°C, mentre picchi più elevati si registreranno nelle aree più interne tra cui Mileto, Francica, Dasà, Sant’Angelo di Gerocarne e aree limitrofe. Il tutto accompagnato da bel tempo ovunque ad eccezione di qualche nube più compatta nelle ore pomeridiane sui monti ma senza rischio di precipitazioni.

Ribadiamo comunque che tali temperature sono leggermente al di sopra delle medie del periodo e che dunque il termometro, ad oggi, non registra nessun eccesso significativo.