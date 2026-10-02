Clima mite e cielo terso. Solo dopo il tramonto più fresco soprattutto nelle zone interne e montuose. Rischio precipitazioni minimo

Il mese di ottobre è ormai iniziato ma in ambito meteorologico nulla è cambiato. Il vasto anticiclone subtropicale che dal nordAfrica si eleva fin verso l’Europa centro settentrionale sta interessando l’intero paese e la nostra Regione apportando bel tempo ovunque e clima localmente mite. Le temperature infatti si mantengono intorno ai 25-27°C durante le ore diurne su gran parte della Calabria, mentre durante quelle notturne localmente si registrano valori freschi soprattutto lungo le aree interne e montuose della Regione.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche invece nulla da segnalare: bel tempo su tutta la regione per l’intero arco giornaliero con solo qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane ma senza nessun rischio di precipitazioni.

Questo perché l’anticiclone tende a fare rimanere le perturbazioni atlantiche molto lontane dalla nostra latitudine, lasciandole dunque a latitudini più elevate.