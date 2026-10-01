Tempo di turnover nella diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Ad annunciarlo lo stesso vescovo, monsignor Attilio Nostro, dal 2021 alla guida del più antico episcopato di rito latino del meridione d'Italia. «Carissimi - si legge in un messaggio indirizzato a sacerdoti e fedeli - in questo periodo stiamo vivendo diversi avvicendamenti nel servizio pastorale di alcuni presbiteri. Vi chiedo di accompagnarli con la preghiera e l'affetto fraterno. Don Rocco Zoccoli andrà alla concattedrale di Nicotera, supportato da don Salvatore Chindamo che ha traghettato questa comunità nel periodo successivo alla prematura scomparsa di don Nunzio Maccarone. Nella comunità di Arena approderà don Michele De Vita. La comunità di Favelloni accoglierà don Ivan Sorrentino che proseguirà il lavoro svolto in quest'anno da don Francesco Colaci».

A seguire il presule miletese spiega che quest'ultimo sacerdote «si traferirà a Mileto per occuparsi del Seminario Vescovile, della Pastorale Vocazionale e della Biblioteca».

E a proposito di questa istituzione libraria svela una notizia che sicuramente farà enorme piacere ai fedeli e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere in vita monsignor Ignazio Schinella, uno dei presbiteri più illustri della diocesi, morto 68enne nel 2017, nella “sua” Arena, per un malore che lo ha colpito mentre si trovava alla guida della propria auto. All'esimio, compianto sacerdote e studioso, infatti, «il pomeriggio del prossimo 4 gennaio sarà dedicata la Biblioteca diocesana». Quel giorno tra i presenti ci sarà anche il cardinale e arcivescovo metropolita di Napoli Mimmo Battaglia.