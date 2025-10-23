Tra stasera e domani il fenomeno si intensificherà soprattutto lungo i pendii montani verso la fascia ionica. Oggi invece tempo stabile mentre la vecchia perturbazione si allontana
La debole perturbazione che ha interessato nella giornata di ieri il versante tirrenico del Vibonese si è ormai allontanata verso est ma nella serata di oggi, una seconda perturbazione scivolerà verso la nostra regione apportando nuove piogge e locali temporali.
Piogge e forti venti in arrivo
In particolare tra la serata odierna e la mattinata di domani sono attese precipitazioni localmente moderate/forti lungo tutto il versante tirrenico con fenomeni che raggiungeranno le aree interne e montuose del territorio.
L'attenzione però sarà rivolta soprattutto al forte rinforzo dei venti: la perturbazione infatti porterà con sé violente raffiche di vento su tutto il Vibonese a partire dalla serata di oggi. Sono previste raffiche di circa 70-80 km/h su tutte le coste con conseguente moto ondoso marino in netto aumento e mari che risulteranno molto mossi; le raffiche più intense però si registreranno soprattutto lungo i pendii dei monti: qui, a causa dei venti di caduta che si andranno a creare, sono attese raffiche di circa 100 km/h in particolare sui pendii delle Serre verso i versanti jonici.