La debole perturbazione che ha interessato nella giornata di ieri il versante tirrenico del Vibonese si è ormai allontanata verso est ma nella serata di oggi, una seconda perturbazione scivolerà verso la nostra regione apportando nuove piogge e locali temporali.

Piogge e forti venti in arrivo

In particolare tra la serata odierna e la mattinata di domani sono attese precipitazioni localmente moderate/forti lungo tutto il versante tirrenico con fenomeni che raggiungeranno le aree interne e montuose del territorio.

L'attenzione però sarà rivolta soprattutto al forte rinforzo dei venti: la perturbazione infatti porterà con sé violente raffiche di vento su tutto il Vibonese a partire dalla serata di oggi. Sono previste raffiche di circa 70-80 km/h su tutte le coste con conseguente moto ondoso marino in netto aumento e mari che risulteranno molto mossi; le raffiche più intense però si registreranno soprattutto lungo i pendii dei monti: qui, a causa dei venti di caduta che si andranno a creare, sono attese raffiche di circa 100 km/h in particolare sui pendii delle Serre verso i versanti jonici.