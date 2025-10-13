Dopo giorni di stabilità atmosferica, una nuova perturbazione in arrivo da Ovest potrebbe riportare il maltempo sulla regione. Le aree ioniche, interne e il Vibonese saranno le più esposte al rischio di precipitazioni

In questi giorni un blocco atlantico che interessa il Mediterraneo e l’Europa centro-settentrionale sta determinando condizioni di generale stabilità atmosferica su tutta la regione, con temperature perlopiù in linea con le medie stagionali.

Tuttavia, questa fase di calma potrebbe presto interrompersi: a partire da mercoledì, infatti, un vortice di bassa pressione in arrivo da Ovest porterà correnti umide meridionali verso la Calabria. Sono attese piogge e locali temporali, in particolare lungo le aree ioniche, nelle zone interne e nel Vibonese, con accumuli che potranno risultare localmente modesti.

Si tratta ancora di una tendenza da confermare, poiché l’evoluzione dipenderà dalla traiettoria esatta del vortice ciclonico. Si raccomanda quindi di seguire i prossimi aggiornamenti per ulteriori dettagli sull’evoluzione meteo.