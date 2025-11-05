Il termometro poco sopra i 3 gradi a Serra San Bruno dove si sono registrate le temperature più basse in provincia
Le perturbazioni che hanno interessato il Vibonese e in particolare le coste fino alla mattinata di ieri hanno ormai abbandonato il Mediterraneo scivolando verso est e apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio. Questo è dovuto alla rimonta dell'alta pressione che ha causato il ritorno del cielo totalmente sgombro da nubi e tempo che è ritornato ad essere stabile ovunque.
Questa stabilità però ha lasciato spazio anche alla formazione del fenomeno dell'inversione termica durante le ore notturne: dopo temperature piuttosto elevate per il periodo, ecco che già dalla nottata appena trascorsa si sono registrati valori molto bassi su gran parte del territorio con il termometro che si è rivelato più consono al periodo.
Ecco alcuni valori minimi registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:
- Serra San Bruno: 3.3°C
- Mongiana: 3.7°C
- Spadola: 5.2°C
- Fabrizia: 7°C
- Arena: 10.1°C