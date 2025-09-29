Dopo la breve e moderata ondata di maltempo che ha interessato soprattutto le aree joniche della regione con picchi di oltre 40 mm sul Reggino, ecco che l’autunno sembra faccia sul serio.

Forte calo delle temperature da giovedì

A partire da metà settimana e precisamente da giovedì 2 ottobre, aria molto fredda dalla Russia scivolerà verso l’Italia orientale e la Calabria apportando un netto e drastico calo delle temperature. Secondo le ultime emissioni modellistiche sono previsti valori di circa 5°C alla quota standard di 1500 m e cioè oltre i 7-8°C al di sotto delle medie del periodo! Questo vorrà dire che durante le ore centrali il termometro si attesterà al di sotto dei 20°C su gran parte delle aree costiere, con clima decisamente freddo per il periodo in questione. Ma il vero freddo si percepirà soprattutto nelle ore notturne e prime ore del mattino. In particolare nelle aree montuose e interne infatti sono previste temperature decisamente invernali con valori che potranno scendere al di sotto degli 0°C soprattutto nelle aree silane e del Pollino! Freddo che si percepirà anche lungo le aree costiere e di pianura con temperature al di sotto dei 14°C quasi ovunque e con valori fino ai 10-11°C.

Possibile maltempo e primi fiocchi di neve?

L’arrivo di tale ondata fredda e decisamente non consona per il periodo potrebbe apportare anche un generale peggioramento del tempo: sempre secondo le ultime emissioni modellistiche è prevista la formazione di un vortice di bassa pressione proprio a ridosso del Sud Italia e ciò causerebbe maltempo localmente anche intenso sulla nostra Regione. In questo frangente, visto il drastico calo delle temperature, saranno possibili anche i primi fiocchi di neve sulle alture di Sila e Pollino, ma ovviamente essendo una tendenza bisognerà aspettare i successivi aggiornamenti per confermare o smentire il tutto. Una cosa però è certa: potete iniziare a togliere dagli armadi felpe e giubbotti.