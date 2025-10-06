La stazione meteorologica dell’Arpacal ha registrato ieri 20 mm di pioggia a Vibo dove le precipitazioni sono state più intense. Dal pomeriggio ampie schiarite ma anche vento forte e colonnina di mercurio verso valori sotto le medie stagionali

La perturbazione Atlantica ha portato piogge in tutto il Vibonese durante la giornata di ieri, domenica 5 ottobre. I settori più colpiti sono stati principalmente quelli costieri e alcune zone interne, sebbene gli accumuli pluviometrici siano risultati contenuti. Di seguito alcuni valori rilevati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

Vibo Valentia: 20 mm

Serra San Bruno: 19,6 mm

Pizzoni e Zungri: 18,8 mm

San Nicola da Crissa: 17,4 mm

Briatico: 16,6 mm

Filadelfia e Maierato: 15,6 mm

Joppolo: 14,8 mm

Arena e Fabrizia: 14 mm

Capo Vaticano: 13,2 mm

In altre località gli accumuli non hanno superato i 10 mm, con piogge perlopiù deboli o localmente moderate.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni, le ultime precipitazioni interesseranno soprattutto le aree costiere nella mattinata di oggi, mentre dal pomeriggio si prevedono ampie schiarite su tutto il territorio. L’aria più fredda proveniente da nord farà nuovamente abbassare le temperature, portandole al di sotto delle medie stagionali, e i venti tenderanno a rinforzarsi, con raffiche localmente di forte intensità.