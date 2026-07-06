La goccia fredda che ha causato violenti temporali e un ritorno alla normalità per quanto riguardano le temperature si è ormai spostata verso la Grecia. Il suo spostamento ha fatto traslare l’alta pressione verso nord apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche nel weekend con tempo soleggiato dappertutto.

Ecco però che nella giornata di martedì sarà probabile la formazione di nuovi temporali pomeridiani che interesseranno soprattutto le aree montuose della regione ma con sconfinamenti che potranno raggiungere anche le aree costiere specie Joniche, ma con temperature che comunque rimarranno stazionarie e perfettamente in linea con il periodo e con temperature che non supereranno i 30-31°C lungo le coste e pianure.

Le aree più colpite saranno soprattutto quelle della Sila orientale, Serre e Pollino dove si formeranno temporali localmente di forte intensità accompagnati da fenomeni grandinigeni e che potranno raggiungere anche le aree costiere Catanzaresi.