Migliorano le condizioni meteo su tutta la regione e torna gradualmente il bel tempo. Ancora qualche nube ma senza precipitazioni diffuse. Poi per il Lunedì dell’Angelo l’atteso “miracolo” meteorologico: scampagnate senza pioggia

Il clima decisamente freddo per il periodo di questi ultimi giorni sarà solo un ricordo. A partire dal weekend infatti il rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo causerà un generale aumento delle temperature su tutta la Regione, con valori che si manterranno oltre le medie stagionali.

In concomitanza anche le condizioni meteorologiche miglioreranno su tutta la Calabria, con qualche addensamento nuvoloso nelle aree interne tra Pasqua e Pasquetta ma senza rischio di precipitazioni.

Ecco nel dettaglio le previsioni per la giornata di Pasqua e di Pasquetta.

Durante la giornata di Pasqua avremo passaggi di nubi sparse su gran parte del territorio, specie nelle ore pomeridiane, dove non si escludono locali e rapidi piovaschi nelle aree delle Serre, mentre altrove non sono previste precipitazioni.

Giornata molto simile sarà quella di Pasquetta, con tempo comunque stabile su tutto il territorio ma con il passaggio di nubi tra la mattinata e soprattutto nel pomeriggio, senza rischio di precipitazioni.

Le temperature saranno meno miti rispetto alle altre zone, con valori che sulle coste si manterranno intorno ai 16-18°C e possibili cali fino ai 13-14°C nelle aree più interne. Sulle Serre invece il termometro oscillerà tra i 12-13°C.