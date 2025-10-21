Tempo variabile ma senza fenomeni di rilievo. In serata peggiora per l’avvicinarsi di correnti atlantiche. Mercoledì previste precipitazioni anche se non particolarmente intense
Dopo una piccola tregua dal maltempo che ha interessato la Regione nella scorsa settimana, una perturbazione atlantica raggiungerà il Meridione e la Calabria nelle prossime ore apportando qualche pioggia su alcune aree della regione.
Previsioni meteo martedì
La giornata di oggi inizierà con una mattinata variabile su gran parte della regione e con cieli che si manterranno parzialmente o localmente nuvolosi ovunque ma senza rischio di precipitazioni. Nel pomeriggio qualche debole pioggia la si potrà registrare nelle aree del Cosentino specie tirrenico e interno, mentre dalla serata piovaschi sparsi interesseranno gran parte delle aree tirreniche e in particolare su Catanzarese e Cosentino con possibili sconfinamenti nelle aree interne e localmente sul versante Jonico Catanzarese durante la nottata.
Le temperature non subiranno variazioni di rilievo con valori che continueranno a rimanere nelle medie del periodo, mentre i venti inizieranno a predisporsi da ovest.