Spettacolo indecoroso all’imbocco del percorso naturalistico dell’ex littorina. Quintali di spazzatura ad offendere la vista e ammorbare l’aria: l’ambiente urbano nervo scoperto della città

Sono immagini che si commentano da sole quelle che ci giungono da un lettore che, sdegnato, ha scritto alla nostra redazione documentando l’indecoroso spettacolo cui è possibile assistere questa mattina in località Madonella, a Vibo Valentia, all’imbocco di quello che dovrebbe essere il percorso naturalistico che si snoda lungo il tracciato dell’ex ferrovia calabro-lucana, meglio nota come “ex littorina”. Un’autentica discarica sorta di fronte alle abitazioni e in prossimità di alcuni cassonetti stradali destinati alla raccolta differenziata ma ben presto trasformatisi, senza alcun controllo, in un ricettacolo di rifiuti di ogni genere e tipo. Rifiuti ai quali, come se non bastasse, qualcuno ha pensato “bene” di dare fuoco, peggiorando la già critica situazione. Centinaia di bottiglie, latte, sacchetti vari e ogni altro genere di spazzatura offendono la vista. Scempio accompagnato da un nauseabondo odore ad ammorbare l’aria e a restituire un’immagine davvero molto poco edificante di una città che ha ancora nel decoro, nella qualità dell’ambiente urbano, nella civiltà di alcuni dei suoi abitanti e nella capacità/volontà politico-amministrativa di fronteggiare il fenomeno i suoi nervi scoperti.