Misteriosa moria di pesci nel lago dell’Angitola, prontamente segnalata dalle autorità all’Arpacal per il sospetto inquinamento dello specchio d’acqua. L’allarme è stato lanciato dal commissario del Parco delle Serre, Giuseppe Pellegrino, a capo dell’ente nel cui territorio ricade l’Oasi dell’Angitola, una delle zone di maggior pregio naturalistico in Calabria, inserita tra le aree dove più rigorosa è la tutela dell’ambiente. In queste ore si sta cercando di capire quanto vasto sia l’affioramento in superfice di pesci morti, per cercare di individuare l’origine del fenomeno e capire se si sia trattato di un fenomeno naturale – dovuto ad una antropizzazione compromessa nel fondo del lago – oppure se ciò che si vede in queste ore sia la conseguenza di qualche azione criminale di sabotaggio.