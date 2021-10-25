Allerta rossa prorogata anche per la giornata di martedì 26 ottobre nei comuni montani. Il vento ha provocato danni sulle principali arterie

È in piena attività l’Unità di crisi del CCS (centro coordinamento soccorso) attivato in Prefettura a Vibo per monitorare la situazione sull’intero territorio provinciale. Il presidio resterà operativo fino quando l’ondata di maltempo non cesserà. «La situazione nel Vibonese è sotto controllo» – fa sapere la Prefettura. Problemi sulla rete viaria per la caduta di rami e detriti. Nessuna arteria provinciale è stata chiusa al transito. [Continua in basso]

Allerta rossa nel Vibonese

Allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi in tutta la provincia. Per la giornata di domani è stata prorogata solo per i comuni di Fabrizia, Mongiana, Nardopdipace, Serra San Bruno, Spadola, Brognaturo, Simbario, Vallelonga, San Nicola da Crissa, dove si va verso una nuova chiusura delle scuole. Chiusura non esclusa neppure negli altri centri del Vibonese dove l’allerta da rossa passerà ad arancione.

Scuole chiuse

Scuole chiuse anche nella giornata di domani martedì 26 ottobre a Vibo Valentia, Serra San Bruno, Fabrizia, Filandari, Joppolo, Nardodipace, San Calogero, San Costantino Calabro, San Nicola da Crissa, Soriano e Sorianello.



I danni del maltempo

Questa mattina a Nardodipace, in località Pecoraro è caduto un masso sulla strada comunale dove si viaggia ora a senso alternato. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono poi intervenuti nella sede della caserma dei carabinieri di Vallelonga, dove a causa delle forti raffiche alcune tegole sono state divelte. Sempre a causa del vento, i vigili del fuoco sono intervenuti a Vibo sulla costruenda scala mobile che avrebbe dovuto collegare il terminal bus con il centro della città. Il vento ha divelto i pannelli.



Una caduta di massi si è verificata anche sulla ex strada provinciale Zaccanopoli-Parghelia provocando un’ostruzione parziale della sede stradale che impedisce il transito ai mezzi pesanti.

