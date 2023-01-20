Il commissario del Parco delle Serre: «Il parere negativo al progetto ha l’obiettivo di impedire che luoghi dal carattere ambientale prestigioso vengano selvaggiamente barattati per convenienze di tipo economico e produttivo»

«Il parere negativo al progetto avanzato dalla Renewables Italia Srl (Rwe) colosso globale – va ben oltre il semplice rigetto di una richiesta d’intervento per la realizzazione di un parco eolico su Monte Coppari, assume i caratteri di un vero e proprio indirizzo politico il cui obiettivo è quello di impedire che luoghi dal carattere ambientale prestigioso vengano selvaggiamente barattati per convenienze di tipo economico e produttivo, valorizzare i beni ambientali e naturali della Calabria per farne una regione a chiaro indirizzo turistico è, come afferma il presidente Occhiuto, un principio inalienabile». Lo afferma il commissario del ‘Parco regionale delle Serre Alfonso Grillo. «Bene ha fatto dunque il Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente della Regione Calabria, a pronunciarsi in tale senso – aggiunge l’interessato – rammento che il Comune in questione – Monterosso – è uno dei 26 borghi del Parco delle Serre, pertanto avrebbe comunque trovato ostacoli da parte di questo ente, che gestisce un area inserita nella rete Natura 2000 come Zsc. Ci saremmo opposti con ogni mezzo, in quanto riteniamo, ed è bene precisare che le competenze territoriali, quando in discussione c’è la conservazione di un habitat, non si estinguono sui confini fisici che delineano l’area Parco, esiste un grado di incidenza ambientale che deve necessariamente essere valutato e tenuto in considerazione ogni qualvolta si interviene in prossimità, come per Monte Coppari, con opere di trasformazione o con l’istallazione di manufatti che possono alterare, direttamene o indirettamente, il microclima e la biodiversità».