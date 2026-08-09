L’assessore Miceli esorta a tenere comportamenti corretti, collaborando alla tutela della pulizia e del decoro: «Il litorale è un patrimonio di tutti, proteggerlo è una responsabilità collettiva»

In vista della Notte di San Lorenzo, momento di festa e condivisione che ogni anno richiama cittadini e turisti lungo il litorale, l’Amministrazione comunale di Vibo Valentia e l’assessore all’Ambiente Marco Miceli rivolgono un appello a quanti trascorreranno la serata in spiaggia.

L’invito è a mantenere comportamenti corretti e consapevoli, collaborando alla tutela della pulizia e del decoro del litorale anche nelle ore successive alla festa.

«Il litorale rappresenta un patrimonio naturale ed economico di tutti – evidenzia l’assessore Marco Miceli –. Vivere la spiaggia in un’occasione di festa è un piacere condiviso, ma tutelarla è una responsabilità comune. Non servono interventi straordinari quando la gestione ordinaria è efficiente e la cittadinanza risponde con senso civico».

L’assessore invita quindi «a conferire correttamente ogni rifiuto negli appositi contenitori presenti sull’arenile ed eventualmente a lasciare i rifiuti correttamente raccolti nelle buste, nei pressi dei cestini qualora fossero colmi».

I presidi ordinari a disposizione sul litorale

Sulle spiagge cittadine sono regolarmente operativi i presidi previsti dal piano di gestione ambientale: 50 trespoli per la raccolta dei rifiuti, dislocati lungo tutto il litorale comunale; 10 mini isole ecologiche, destinate alla corretta separazione delle varie frazioni; il Pesce Mangia-Plastica, situato sull’arenile di Bivona e destinato alla raccolta degli imballaggi in plastica.

«I presidi distribuiti lungo la costa consentono a chiunque di conferire i propri rifiuti in modo agevole e ordinato – prosegue Miceli –. Basta un piccolo gesto di rispetto da parte di ciascuno per evitare il degrado e consentire agli operatori di mantenere il litorale in perfette condizioni».

Raccolta differenziata al 79%

L’appello al senso di responsabilità si fonda sui risultati raggiunti dalla comunità vibonese. La città di Vibo Valentia ha infatti consolidato la percentuale di raccolta differenziata al 79%, a testimonianza di una sensibilità ambientale ormai diffusa.

«Questo dato eccellente non è frutto del caso, ma della costante alleanza tra l’Amministrazione, i cittadini e gli operatori della ditta Muraca – conclude l’assessore Marco Miceli –. Siamo certi che la stessa cura e attenzione dimostrata quotidianamente nei quartieri si confermerà anche durante la Notte di San Lorenzo. La fiducia nella nostra comunità è totale».